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Враг продолжит атаковать энергетические объекты, но блэкаута не будет - Галущенко

Воскресенье, 21 апреля 2024, 10:00

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, несмотря на атаки России на энергетические объекты, блэкаута в Украине не будет.

Об этом Галущенко сказал в эфире телемарафона, цитирует Суспільне

"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостная. Тотального блэкаута в стране не будет", сообщил министр.

Галущенко добавил, что нужно быть готовым к любым сценариям и отметил, что энергетики делают все, чтобы худшие сценарии не реализовались.

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"Как уже показывает опыт прошлого календарного года, мы свое слово держим", - отметил министр.

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Украинская правда

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