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Кредит для Хмельницкой АЭС: Галущенко рассказал, за какие средства достроят станцию

Понедельник, 17 июня 2024, 14:18 - Артур Крыжный

Для достройки Хмельницкой атомной электростанции планируется привлечь кредитные средства, а также собственные средства НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет "Укринформ".

"На что мы ориентируемся сегодня, - это привлечение кредитных средств. Кроме самого строительства у нас еще есть сумма, которая нужна на приобретение оборудования", - сказал Галущенко.

При этом пока что о предоставлении государственных гарантий под кредит речь не идет. Кроме того, планируется привлечь к финансированию строительства собственные средства Энергоатома.

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Галущенко также сообщил, что парламент Болгарии уже поддержал передачу Украине оборудования с недостроенной АЭС "Белене".

Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании в понедельник одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).

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Глава Минэнерго Герман Галущенко настаивает на необходимости расширять Хмельницкую атомную электростанцию (ХАЭС).

Экономическая правда.

энергетика АЭС Минэнергетики Энергоатом кредит
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