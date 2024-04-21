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Ворог продовжить атакувати енергетичні об'єкти, але блекауту не буде – Галущенко

Неділя, 21 квітня 2024, 10:00 - Українська правда

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що, незважаючи на атаки Росії на енергетичні об'єкти, блекауту в Україні не буде.

Про це Галущенко сказав в ефірі телемарафону, цитує Суспільне

"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", повідомив міністр.

Галущенко додав, що потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв та наголосив, що енергетики роблять все, аби найгірші сценарії не реалізувалися.

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"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", – зазначив міністр.

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Українська правда

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