Из-за обстрелов россиян в Донецкой области погиб работник электростанции - Минэнерго
Пятница, 21 июня 2024, 11:40 -
В результате обстрела россиян 20 июня в Донецкой области погиб машинист электростанции.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"В результате обстрела одной из электростанций в Донецкой области 20 июня погиб 36-летний машинист Константин Александрович Гусак", - говорится в сообщении.
В момент атаки он находился на территории предприятия, в цеху. В результате обстрела получил тяжелые ранения. Его эвакуировали в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, спасти не удалось.
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Напомним:
В Донецкой области во время ремонтов бригада энергетиков попала под вражеский обстрел.
Экономическая правда.
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