Из-за обстрелов россиян в Донецкой области погиб работник электростанции - Минэнерго

В результате обстрела россиян 20 июня в Донецкой области погиб машинист электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В результате обстрела одной из электростанций в Донецкой области 20 июня погиб 36-летний машинист Константин Александрович Гусак", - говорится в сообщении.

В момент атаки он находился на территории предприятия, в цеху. В результате обстрела получил тяжелые ранения. Его эвакуировали в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, спасти не удалось.

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Напомним:

В Донецкой области во время ремонтов бригада энергетиков попала под вражеский обстрел.

Экономическая правда.

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