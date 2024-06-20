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В результате ночной атаки повреждены объекты энергосистемы в четырех областях

Четверг, 20 июня 2024, 09:14 - Анастасия Дячкина

20 июня в результате ночной атаки армии РФ повреждены объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Сегодня ночью российские БПЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

Установлено, что повреждено оборудование объектов энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях.

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В Министерстве энергетики добавили, что есть разрушение и повреждение оборудования. Обесточивались потребители.

Последствия еще уточняются, однако энергетики уже работают над их ликвидацией.

Напомним:

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Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения, также серьезно повреждено оборудование станции.

Минэнергетики энергетика электроэнергия война
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