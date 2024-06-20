В результате ночной атаки повреждены объекты энергосистемы в четырех областях
20 июня в результате ночной атаки армии РФ повреждены объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Сегодня ночью российские БПЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.
Установлено, что повреждено оборудование объектов энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях.
В Министерстве энергетики добавили, что есть разрушение и повреждение оборудования. Обесточивались потребители.
Последствия еще уточняются, однако энергетики уже работают над их ликвидацией.
Напомним:
Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения, также серьезно повреждено оборудование станции.