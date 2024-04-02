Украина атакует российские НПЗ беспилотниками с искусственным интеллектом

Атаки украинских дронов по нефтегазовой отрасли РФ стали возможными благодаря увеличению дальности полета и использованию ИИ для распознавания местности и цели. При этом, такие дроны полностью автономны и не нуждаются в спутниковой связи.

Об этом сообщает издание CNN.

Так, украинские дроны наносят удар по гигантской нефтегазовой промышленности России, которая, несмотря на запреты Запада на импорт и ограничения цен, остается крупнейшим источником доходов для военной экономики Москвы.

Издание пишет, что эти дроновые атаки стали возможными благодаря использованию беспилотников с большей дальностью действия. Некоторые из них начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы лучше ориентироваться и избегать препятствий.

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"Точность в условиях препятствий обеспечивается использованием искусственного интеллекта. Каждый аппарат имеет бортовой компьютер с данными о спутниках и местности. Полеты заранее согласовываются с нашими союзниками, и беспилотники придерживаются плана полета, что позволяет нам поражать цели с точностью до метров", — пояснил источник CNN, близкий к украинской программе дронов.

Эта точность стала возможной благодаря датчикам дрона.

"Они имеют функцию под названием "машинное видение", которая является формой искусственного интеллекта. По сути, вы берете модель и сохраняете ее на микросхеме, а затем обучаете эту модель распознавать местность и цель, к которой она направляется", - сказал исследовательский аналитик Королевского института объединенных служб, британского мозгового центра Ной Сильвия.

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По словам аналитика, такой дрон полностью автономен и не нуждается в связи со спутниками.

Впрочем, бывший британский военный офицер и эксперт по дроновой войне и искусственному интеллекту Крис Линкольн-Джонс заявил, что уровень "искусственного интеллекта" в дронах все еще низкий.

"Такого уровня автономности ранее не наблюдалось в беспилотниках, но мы все еще находимся на ранних этапах потенциала этой технологии", - сказал он CNN.

Напомним:

Власти субъекта РФ республики Татарстан заявили об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, в результате чего произошел взрыв и есть пострадавшие, ранее сообщалось, что в Елабуге собирают "Шахеды".

В результате совместной спецоперации украинской разведки и Службы безопасности Украины, по данным источников, была поражена установка первичной переработки нефти на НПЗ в российском Нижнекамске.