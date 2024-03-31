Стоимость X продолжает падать: После покупки компании Маском, цена сократилась на 73%

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Стоимость акций фонда Fidelity, получившего долю в X в 2022 году, сократилась на 5,7% в феврале. В общем Fidelity потерял 73% стоимости своих акций с 2022 года, что свидетельствует об идентичных цифрах падения соцсети.

Об этом сообщает Bloomberg.

Fidelity, который получил долю в X (бывший Twitter), помогая Маску завершить его покупку за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года, оценил позицию в 5,28 млн долл по состоянию на 29 февраля, согласно опубликованному отчету, в котором перечислены активы фонда. Месяцем ранее стоимость составляла 5,6 млн долл.

Общая стоимость доли Blue Chip Growth Fund в X упала на 73% с момента покупки Маском, что свидетельствует об аналогичном падении стоимости компании, поскольку фонд не раскрыл никаких изменений в своей позиции в X.

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Сразу после хаотичного поглощения платформы Илоном Маском, доходы от рекламы упали более чем на 50%. В прошлом году продажи рекламы оценивались примерно в 2,5 миллиарда долларов, что не дотянуло до целевого показателя компании в 3 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Напомним:

Компания Илона Маска по искусственному интеллекту xAI анонсировала запуск расширенной версии своего чат-бота Grok - Grok-1.5.

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