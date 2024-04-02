Україна атакує російські НПЗ безпілотниками зі штучним інтелектом

Атаки українських дронів по нафтогазовій галузі РФ стали можливими завдяки збільшенню дальності польоту та використанню ШІ для розпізнавання місцевості й цілі. При цьому, такі дрони повністю автономні й не потребують супутникового зв'язку.

Про це повідомляє видання CNN.

Так, українські дрони завдають удару по гігантській нафтогазовій промисловості Росії, яка, попри заборони Заходу на імпорт та обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходів для військової економіки Москви.

Видання пише, що ці дронові атаки стали можливими завдяки використанню безпілотників з більшою дальністю дії. Деякі з них почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб краще орієнтуватися та уникати перешкод.

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"Точність за умов перешкод забезпечується використанням штучного інтелекту. Кожен апарат має бортовий комп'ютер з даними про супутники та місцевість. Польоти заздалегідь узгоджуються з нашими союзниками, і безпілотники дотримуються плану польоту, що дозволяє нам вражати цілі з точністю до метрів", – пояснило джерело CNN, близьке до української програми дронів.

Ця точність стала можливою завдяки датчикам дрона.

"Вони мають функцію під назвою "машинне бачення", яка є формою штучного інтелекту. По суті, ви берете модель і зберігаєте її на мікросхемі, а потім навчаєте цю модель розпізнавати місцевість і ціль, до якої вона прямує", – сказав дослідний аналітик Королівського інституту об'єднаних служб, британського мозкового центру Ной Сільвія.

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За словами аналітика, такий дрон повністю автономний і не потребує зв'язку зі супутниками.

Втім, колишній британський військовий офіцер та експерт з дронової війни та штучного інтелекту Кріс Лінкольн-Джонс заявив, що рівень "штучного інтелекту" у дронах все ще низький.

"Такого рівня автономності раніше не спостерігалося в безпілотниках, але ми все ще перебуваємо на ранніх етапах потенціалу цієї технології", – сказав він CNN.

Нагадаємо:

Влада суб'єкта РФ республіки Татарстан заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого стався вибух і є постраждалі, раніше повідомляли, що в Єлабузі збирають "Шахеди".

В результаті спільної спецоперації української розвідки та Служби безпеки України, за даними джерел, було уражено установку первинної переробки нафти на НПЗ в російському Нижньокамську.