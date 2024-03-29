Курс валют на 29 марта: официальная гривня укрепилась к евро

На 29 марта Национальный банк почти не изменил курс гривни к доллару, но укрепил национальную валюту к евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 39,2214 грн, евро - 42,3670 грн (накануне доллар - 39,2273 грн, евро - 42,4420 грн).

На 10:25 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,63 - 39,43 грн против котировок в 37,85 - 39,59 грн накануне.

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,72- 42,93 грн против курса 42,76 - 42,96 грн за евро накануне.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,05 - 39,5 грн (курс на 28 марта - 39,0 - 39,5 грн);

Евро - 42,3 - 42,95 грн (курс на 28 марта - 42,3 - 43,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,85 - 39,45 грн;

Ощадбанк - 39,15 - 39,65 грн;

Укрэксимбанк - 39,0 - 39,6 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,53 грн за доллар, monobank - 39,50 грн.

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