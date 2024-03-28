Курс валют на 28 марта: обвал гривни приостановился

На 28 марта Национальный банк приостановил ослабление гривни - национальная валюта несколько укрепилась по сравнению с 27 марта.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 39,2273 грн, евро - 42,4420 грн (накануне доллар - 39,3430 грн, евро - 42,6911 грн).

На 10:50 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,88 - 39,39 грн против котировок в 38,22 - 39,41 грн накануне.

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,81- 42,96 грн против курса 42,78 - 43,03 грн за евро накануне.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,0 - 39,5 грн (курс на 27 марта - 39,0 - 39,54 грн);

Евро - 42,3 - 43,0 грн (курс на 27 марта - 42,35 - 43,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,9 - 39,5 грн;

Ощадбанк - 39,2 - 39,7 грн;

Укрэксимбанк - 39,0 - 39,6 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,53 грн за доллар, monobank - 39,51 грн.

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