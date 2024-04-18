"Укрэнерго" предупреждает о возможных ограничениях электроэнергии для промышленных потребителей
В период проведения ремонтной кампании на электростанциях весной и летом этого года НЭК "Укрэнерго" будет вынуждена применять графики ограничения промышленных потребителей в условиях возникновения дефицита в энергосистеме.
Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".
Он отметил, что после значительной потери генерации в результате российских атак энергосистема уже вошла в период ремонтной кампании на электростанциях, в частности атомных, и все большее количество генерирующих мощностей необходимо будет выводить в ремонт в течение весны и лета.
Соответственно в случае возникновения дефицита системный оператор планирует его покрывать путем импорта электроэнергии из ЕС, а при его недостаточности будет привлекать аварийную помощь из соседних стран или применять определенные графики ограничения потребления для промышленности.
"Иногда дефицит может даже превышать физическую способность украинской энергосистемы импортировать электричество из Европы. В такой ситуации, сколько бы мы не попросили аварийной помощи и сколько бы не привлекли импорта, этого все равно может не хватить", - рассказал Кудрицкий.
Кроме того, глава компании подчеркнул, что пока не планирует применять ограничения электроснабжения для населения.
"Сейчас мы не планируем применять графики, которые бы привели к отключению бытовых потребителей. Это не касается, к сожалению Харькова, где есть своя особая ситуация с повреждением практических всех энергообъектов города", - добавил Кудрицкий.
Напомним:
С утра 17 апреля потребление электроэнергии из-за похолодания превышает уровень вторника почти на 7%, что создает дополнительную нагрузку на электростанции.