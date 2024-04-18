"Укрэнерго" предупреждает о возможных ограничениях электроэнергии для промышленных потребителей

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В период проведения ремонтной кампании на электростанциях весной и летом этого года НЭК "Укрэнерго" будет вынуждена применять графики ограничения промышленных потребителей в условиях возникновения дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что после значительной потери генерации в результате российских атак энергосистема уже вошла в период ремонтной кампании на электростанциях, в частности атомных, и все большее количество генерирующих мощностей необходимо будет выводить в ремонт в течение весны и лета.

Соответственно в случае возникновения дефицита системный оператор планирует его покрывать путем импорта электроэнергии из ЕС, а при его недостаточности будет привлекать аварийную помощь из соседних стран или применять определенные графики ограничения потребления для промышленности.

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"Иногда дефицит может даже превышать физическую способность украинской энергосистемы импортировать электричество из Европы. В такой ситуации, сколько бы мы не попросили аварийной помощи и сколько бы не привлекли импорта, этого все равно может не хватить", - рассказал Кудрицкий.

Кроме того, глава компании подчеркнул, что пока не планирует применять ограничения электроснабжения для населения.

"Сейчас мы не планируем применять графики, которые бы привели к отключению бытовых потребителей. Это не касается, к сожалению Харькова, где есть своя особая ситуация с повреждением практических всех энергообъектов города", - добавил Кудрицкий.

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Напомним:

С утра 17 апреля потребление электроэнергии из-за похолодания превышает уровень вторника почти на 7%, что создает дополнительную нагрузку на электростанции.