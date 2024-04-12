"Хай це стане звичкою": в Yasno закликали українців щодня економити електроенергію в пікові години

Українцям варто економити споживання електроенергії кожного дня в пікові години (з 19:00 до 22:00).

Про це генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко написав у Facebook.

"Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою", - написав він.

Нагадаємо:

Реклама:

"Укренерго" закликало українців зменшити вечірнє споживання електроенергії внаслідок ранкової російської атаки на енергосистему 11 квітня та попередніх ударів.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкодила підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Реклама:

Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Російські окупанти здійснили черговий обстріл Харківської області. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

Крім цього, росіяни завдали удар керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах.

Читайте також: Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС? Роз'яснення

Економічна правда