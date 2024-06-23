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В понедельник 24 июня отключения электроэнергии будут применять в течение всех суток

Воскресенье, 23 июня 2024, 17:03 - Владимир Туник-Фриз

В понедельник 24 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как сообщают, с 19:00 до 23:00 ограничения будут больше.

Причиной изменений в графиках является повышенное потребление в начале рабочей недели, а также сложная ситуация в энергосистеме после обстрелов.

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Напомним:

В воскресенье 23 июня по указанию "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии применяли с 11:00 до 23:00, а не с 19:00, как планировали ранее.

Экономическая правда

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