В воскресенье 23 июня графики отключений электроэнергии начнут действовать на 8 часов раньше

В воскресенье 23 июня по указанию "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии будут применять с 11:00 до 23:00, а не с 19:00, как планировали ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Причину изменений в графиках не объясняют.

По сообщению в субботу, из-за снижения потребления электроэнергии в выходные дни, отключения света в воскресенье 23 июня должны были действовать только вечером, с 19:00 до 23:00.

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Напомним:

Кабинет министров Украины завершил формирование нагладового совета АО НАЭК "Энергоатом", он состоит из 5 человек, три из которых - независимые, 2 - представители государства.

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Экономическая правда