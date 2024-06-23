Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

В воскресенье 23 июня графики отключений электроэнергии начнут действовать на 8 часов раньше

Воскресенье, 23 июня 2024, 10:03 - Владимир Туник-Фриз

В воскресенье 23 июня по указанию "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии будут применять с 11:00 до 23:00, а не с 19:00, как планировали ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Причину изменений в графиках не объясняют.

По сообщению в субботу, из-за снижения потребления электроэнергии в выходные дни, отключения света в воскресенье 23 июня должны были действовать только вечером, с 19:00 до 23:00.

Реклама:

Напомним:

Кабинет министров Украины завершил формирование нагладового совета АО НАЭК "Энергоатом", он состоит из 5 человек, три из которых - независимые, 2 - представители государства.

Реклама:

Экономическая правда

электроэнергия ДТЭК Укрэнерго
Реклама:
Материалы по теме
В воскресенье 23 июня графики отключений электроэнергии будут действовать 4 часа 22 июня 2024, 18:42
Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме - КГГА 22 июня 2024, 13:46
В Донецкой области из-за обстрелов отключалась электроэнергия на одной из шахт 22 июня 2024, 10:48
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте