В воскресенье 23 июня графики отключений электроэнергии начнут действовать на 8 часов раньше
Воскресенье, 23 июня 2024, 10:03 -
В воскресенье 23 июня по указанию "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии будут применять с 11:00 до 23:00, а не с 19:00, как планировали ранее.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Причину изменений в графиках не объясняют.
По сообщению в субботу, из-за снижения потребления электроэнергии в выходные дни, отключения света в воскресенье 23 июня должны были действовать только вечером, с 19:00 до 23:00.
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Кабинет министров Украины завершил формирование нагладового совета АО НАЭК "Энергоатом", он состоит из 5 человек, три из которых - независимые, 2 - представители государства.
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Экономическая правда
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