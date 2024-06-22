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В воскресенье 23 июня графики отключений электроэнергии будут действовать 4 часа

Суббота, 22 июня 2024, 18:42 - Владимир Туник-Фриз

В воскресенье 23 июня из-за снижения потребления графики почасовых отключений электроэнергии будут применять вечером, с 19:00 до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По сообщению, из-за снижения потребления электроэнергии в выходные дни, отключение света будут применять только вечером, с 19:00 до 23:00.

В случае изменения ситуации в энергосистеме, об этом будут сообщать отдельно.

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Напомним:

НЭК "Укрэнерго" изменила графики почасовых отключений электроэнергии добавив 2 часа отключений. Теперь они будут действовать с 14:00 до 24:00, а не с 16:00, как сообщали ранее.

электроэнергия Укрэнерго
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