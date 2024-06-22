В воскресенье 23 июня графики отключений электроэнергии будут действовать 4 часа
Суббота, 22 июня 2024, 18:42 -
В воскресенье 23 июня из-за снижения потребления графики почасовых отключений электроэнергии будут применять вечером, с 19:00 до 23:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
По сообщению, из-за снижения потребления электроэнергии в выходные дни, отключение света будут применять только вечером, с 19:00 до 23:00.
В случае изменения ситуации в энергосистеме, об этом будут сообщать отдельно.
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Напомним:
НЭК "Укрэнерго" изменила графики почасовых отключений электроэнергии добавив 2 часа отключений. Теперь они будут действовать с 14:00 до 24:00, а не с 16:00, как сообщали ранее.
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