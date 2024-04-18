"Укренерго" попереджає про можливі обмеження електроенергії для промислових споживачів

getty images

В період проведення ремонтної кампанії на електростанціях навесні і влітку цього року НЕК "Укренерго" буде змушена застосовувати графіки обмеження промислових споживачів в умовах виникнення дефіциту в енергосистемі.

Про це повідомив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що після значної втрати генерації внаслідок російських атак енергосистема уже ввійшла в період ремонтної кампанії на електростанціях, зокрема атомних, і дедалі більшу кількість генерувальних потужностей необхідно буде виводити в ремонт упродовж весни та літа.

Відповідно у разі виникнення дефіциту системний оператор планує його покривати шляхом імпорту електроенергії з ЄС, а за умови його недостатності залучатиме аварійну допомогу із сусідніх країн або застосовуватиме певні графіки обмеження споживання для промисловості.

Реклама:

"Іноді дефіцит може навіть перевищувати фізичну спроможність української енергосистеми імпортувати електрику з Європи. У такій ситуації, скільки б ми не попросили аварійної допомоги і скільки б не залучили імпорту, цього все одно може не вистачити", - розповів Кудрицький.

Крім того, глава компанії наголосив, що наразі не планує застосовувати обмеження електропостачання для населення.

"Наразі ми не плануємо застосовувати графіки, які б призвели до відключення побутових споживачів. Це не стосується, на жаль Харкова, де є своя особлива ситуація з пошкодженням практичних усіх енергооб'єктів міста", – додав Кудрицький.

Реклама:

Нагадаємо:

Від ранку 17 квітня споживання електроенергії через похолодання перевищує рівень вівторка на майже 7%, що створює додаткове навантаження на електростанції.