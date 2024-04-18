ФГИУ не смог с первой попытки продать конфискованные квартиры Сальдо и Шелкова

Запланированные на 17 апреля аукционы по продаже конфискованных квартир российского олигарха Михаила Шелкова и украинского коллаборациониста Владимира Сальдо не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

"Ни один участник не подался на аукционы ФГИУ по продаже квартир в престижных районах Одессы", - говорится в сообщении.

Теперь Фонд госимущества в течение 10 дней должен объявить новые аукционы - со снижением стартовой цены на 50%.

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"Вероятно инвесторов останавливают как обстрелы Одессы, так и бэкграунд активов, связанный с механизмом их конфискации", - заявили в Transparency International Ukraine.

Фонд госимущества выставил на продажу квартиры Шелкова и Сальдо в Одессе в Приморском районе (недалеко от пляжа Аркадия) в марте.

Общая площадь жилья - 175,5 кв м и 128,5 кв м. Стоимость - 7,5 млн грн и 3,7 млн грн соответственно.

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Экономическая правда