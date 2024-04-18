ФГИУ не смог с первой попытки продать конфискованные квартиры Сальдо и Шелкова
Запланированные на 17 апреля аукционы по продаже конфискованных квартир российского олигарха Михаила Шелкова и украинского коллаборациониста Владимира Сальдо не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.
Об этом сообщает Transparency International Ukraine.
"Ни один участник не подался на аукционы ФГИУ по продаже квартир в престижных районах Одессы", - говорится в сообщении.
Теперь Фонд госимущества в течение 10 дней должен объявить новые аукционы - со снижением стартовой цены на 50%.
"Вероятно инвесторов останавливают как обстрелы Одессы, так и бэкграунд активов, связанный с механизмом их конфискации", - заявили в Transparency International Ukraine.
Фонд госимущества выставил на продажу квартиры Шелкова и Сальдо в Одессе в Приморском районе (недалеко от пляжа Аркадия) в марте.
Общая площадь жилья - 175,5 кв м и 128,5 кв м. Стоимость - 7,5 млн грн и 3,7 млн грн соответственно.
Экономическая правда