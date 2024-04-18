ФДМУ не зміг із першої спроби продати конфісковані квартири Сальдо і Шелкова

Заплановані на 17 квітня аукціони з продажу конфіскованих квартир російського олігарха Михаіла Шелкова і українського колаборанта Володимира Сальдо не відбулися через відсутність потенційних покупців.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

"Жоден учасник не подався на аукціони ФДМУ з продажу квартир у престижних районах Одеси", - йдеться у повідомленні.

Тепер Фонд держмайна протягом 10 днів має оголосити нові аукціони - зі зниженням стартової ціни на 50%.

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"Ймовірно інвесторів зупиняють як обстріли Одеси, так і бекграунд активів, пов'язаний з механізмом їх конфіскації", - заявили у Transparency International Ukraine.

Фонд держмайна виставив на продаж квартири Шелкова і Сальдо в Одесі у Приморському районі (неподалік пляжу Аркадія) у березні.

Загальна площа житла - 175,5 кв м і 128,5 кв м. Вартість - 7,5 млн грн та 3,7 млн грн відповідно.

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Економічна правда