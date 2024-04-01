Фонд госимущества за неделю привлек на приватизационных аукционах почти 85 миллионов

фгиу

За 25-29 марта Фонд государственного имущества Украины провел 11 приватизационных аукционов, на которых реализовал объектов почти на 85 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что за право собственности на объекты соревновались 54 участника. Рост цены активов произошел в 8,67 раза.

"На следующей неделе команда Фонда планирует провести 25 онлайн-аукционов по приватизации государственного имущества. Среди предложений – база отдыха, объект незавершенного строительства, админпомещения и производственные комплексы", – сообщили в ФГИУ.

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В частности, на торги выставлена группа инвентарных объектов деревообрабатывающей промышленности в Ровно (цех по переработке, котельная, сушильная камера, склад готовой продукции). Общая площадь недвижимости составляет 2341,1 кв. м. Стартовая цена – 11,9 млн грн, дата проведения аукциона 3 апреля.

Потенциальным инвесторам предлагается база отдыха на озере Свитязь. Общая площадь недвижимости – 1236,1 кв. м. Стартовая цена – 4,8 млн грн, дата проведения аукциона 4 апреля.

Напомним:

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Фонд государственного имущества Украины привлек в госбюджет почти первый квартал этого года 200 миллионов гривен от аренды госимущества.