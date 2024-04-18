Немецкая экономика, вероятно, выросла в первом квартале - Бундесбанк

Немецкая экономика избежит зимней рецессии благодаря оживлению производства, росту экспорта и стремительному строительству в начале года.

Об этом сообщает Бундесбанк, передает Bloomberg.

После предупреждения всего четыре недели назад о том, что производство, вероятно, сокращалось второй квартал подряд в январе-марте, Центральный банк Германии заявил, что в этот период, возможно, наблюдался "незначительный рост".

Однако он предостерег, что устойчивое восстановление не гарантировано.

Реклама:

"Экономическая ситуация в Германии несколько улучшилась, но она остается слабой в своей основе.

Поэтому еще нет уверенности в том, что рост экономического производства продолжится во втором квартале", - говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, опубликованном в четверг.

Читайте также: Немецкий пациент. Почему приходит в упадок крупнейшая экономика Евросоюза

Реклама:

Напомним:

Европейский центральный банк не изменил все три ключевые процентные ставки по итогам заседания 7 февраля.