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Немецкая экономика, вероятно, выросла в первом квартале - Бундесбанк

Четверг, 18 апреля 2024, 14:10 - Владимир Туник-Фриз

Немецкая экономика избежит зимней рецессии благодаря оживлению производства, росту экспорта и стремительному строительству в начале года.

Об этом сообщает Бундесбанк, передает Bloomberg.

После предупреждения всего четыре недели назад о том, что производство, вероятно, сокращалось второй квартал подряд в январе-марте, Центральный банк Германии заявил, что в этот период, возможно, наблюдался "незначительный рост".

Однако он предостерег, что устойчивое восстановление не гарантировано.

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"Экономическая ситуация в Германии несколько улучшилась, но она остается слабой в своей основе.

Поэтому еще нет уверенности в том, что рост экономического производства продолжится во втором квартале", - говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, опубликованном в четверг.

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Напомним:

Европейский центральный банк не изменил все три ключевые процентные ставки по итогам заседания 7 февраля.

Германия ЕС экономика
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