ЄЦБ залишив ключові ставки незмінними

Європейський центральний банк не змінив всі три ключові процентні ставки за підсумками засідання 7 лютого.

Про це йдеться в пресрелізі ЄЦБ.

Базову ставку за кредитами залишили на рівні 4,5%, ставку за депозитами - на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами - 4,75%.

"Хоча більшість показників базової інфляції продовжили знижуватися, ціновий тиск на внутрішніх ринках залишається високим, що, зокрема, пов'язано з високим зростанням зарплат", - ідеться в повідомленні.

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У регуляторі зазначають. що обмежувальні фінансові умови та минулі підвищення ставок продовжують стримувати попит, що сприяє послабленню темпів зростання споживчих цін, зазначають у ЄЦБ.

"Рада керівників ЄЦБ має твердий намір домогтися повернення інфляції до середньострокового цільового рівня у 2%. Виходячи з поточних оцінок, рада вважає, що ключові ставки перебувають на рівні, який, за умови його підтримання протягом досить тривалого періоду, зробить значний внесок у досягнення цієї мети", - ідеться в пресрелізі.

Також керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для повернення інфляції до цільових 2%.

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