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Німецька економіка, ймовірно, зросла у першому кварталі - Бундесбанк

Четвер, 18 квітня 2024, 14:10 - Володимир Тунік-Фриз

Німецька економіка уникне зимової рецесії завдяки пожвавленню виробництва, зростанню експорту і стрімкому будівництву на початку року.

Про це повідомляє Бундесбанк, передає Bloomberg.

Після попередження всього чотири тижні тому про те, що виробництво, ймовірно, скорочувалося другий квартал поспіль у січні-березні, Центральний банк Німеччини заявив, що в цей період, можливо, спостерігалося "незначне зростання".

Однак він застеріг, що стійке відновлення не гарантоване. 

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"Економічна ситуація в Німеччині дещо покращилася, але вона залишається слабкою в своїй основі.

 Тому ще немає впевненості в тому, що зростання економічного виробництва продовжиться в другому кварталі", - йдеться в щомісячному звіті Бундесбанку, опублікованому в четвер.

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Нагадаємо:

Європейський центральний банк не змінив всі три ключові процентні ставки за підсумками засідання 7 лютого.

Німеччина ЄС економіка
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