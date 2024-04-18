Німецька економіка, ймовірно, зросла у першому кварталі - Бундесбанк
Німецька економіка уникне зимової рецесії завдяки пожвавленню виробництва, зростанню експорту і стрімкому будівництву на початку року.
Про це повідомляє Бундесбанк, передає Bloomberg.
Після попередження всього чотири тижні тому про те, що виробництво, ймовірно, скорочувалося другий квартал поспіль у січні-березні, Центральний банк Німеччини заявив, що в цей період, можливо, спостерігалося "незначне зростання".
Однак він застеріг, що стійке відновлення не гарантоване.
"Економічна ситуація в Німеччині дещо покращилася, але вона залишається слабкою в своїй основі.
Тому ще немає впевненості в тому, що зростання економічного виробництва продовжиться в другому кварталі", - йдеться в щомісячному звіті Бундесбанку, опублікованому в четвер.
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Нагадаємо:
Європейський центральний банк не змінив всі три ключові процентні ставки за підсумками засідання 7 лютого.