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Электрические авто покоряют украинский рынок: где больше всего покупают электрокары

Четверг, 18 апреля 2024, 12:13 - Анастасия Дячкина

В I квартале 2024 года украинский автопарк пополнили почти 11,9 тыс. авто на электротяге (BEV). Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации "Укравтопром".

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

  • город Киев – 1624 ед. (61% б/у);
  • Львовская область – 1612 ед. (86% б/у);
  • Днепропетровская обл. – 935 ед. (72% б/у);
  • Киевская обл. – 858 ед. (67% б/у);
  • Одесская обл. – 746 ед (72% подержанные).

В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.

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В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

  • TESLA Model 3 – в Киеве и области и в Днепропетровской области;
  • NISSAN Leaf – на Львовщине и в Одесской области.

Напомним:

В течение I квартала 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 75%.

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