Электрические авто покоряют украинский рынок: где больше всего покупают электрокары
В I квартале 2024 года украинский автопарк пополнили почти 11,9 тыс. авто на электротяге (BEV). Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Ассоциации "Укравтопром".
Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
- город Киев – 1624 ед. (61% б/у);
- Львовская область – 1612 ед. (86% б/у);
- Днепропетровская обл. – 935 ед. (72% б/у);
- Киевская обл. – 858 ед. (67% б/у);
- Одесская обл. – 746 ед (72% подержанные).
В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- TESLA Model 3 – в Киеве и области и в Днепропетровской области;
- NISSAN Leaf – на Львовщине и в Одесской области.
Напомним:
В течение I квартала 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 75%.