Мобилизация транспортных средств: у кого и при каких условиях могут изъять авто

Верховная Рада 11 апреля приняла законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы.

Один из пунктов касается изъятия автомобилей у граждан на нужды Вооруженных Сил. Норма не распространяется на тех, кто имеет только одно авто.

ЭП рассказывает подробнее, как будет работать изъятие авто у граждан для нужд ВСУ.

Мобилизация транспортных средств

Во время мобилизации украинцы должны предоставлять здания, сооружения, транспортные средства и другое свое имущество Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям с последующим возмещением стоимости.

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Это правило, по сути, существует в нынешнем законе о мобилизации , который предусматривает возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан.

Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируют привлечь во время мобилизации, для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности устанавливают местные госадминистрации - в соответствии с Мобилизационным планом Украины.

Изъять транспортное средство могут Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), СБУ или ГУР на основании решений местных государственных администраций.

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У кого и какое авто могут изъять

Изымать авто на нужды Вооруженных Сил могут у тех украинцев, которые имеют более одного транспортного средства. Перед этим должны провести оценку рыночной стоимости автомобиля, и будут забирать тот, который больше подходит для оборонных нужд.

То есть, если у человека есть только один автомобиль, его не будут изымать.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснял , что в новом законе конкретизировали, что транспорт не будут изымать, если он "является единственным источником обеспечения существования человека".

"Если есть более одного транспортного средства, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты. Но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах, то есть легковой автомобиль обычный точно не нужен для Вооруженных сил.

Речь идет о грузовых автомобилях, которые подходят для перевозки боеприпасов, личного состава, о специальной технике, которая может работать в условиях бездорожья. Поэтому я думаю, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться об этих нормах, которые мы уточнили", - отмечал в одном из интервью Вениславский.

Он также объяснил подробнее, как должен работать алгоритм перед изъятием авто:

Вооруженные силы формируют, какие им нужны транспортные средства, затем в рамках этих потребностей в конкретных административно-территориальных единицах в областях формируются мобилизационные заказы и они ставятся на учет в ТЦК и могут быть изъяты.

"Но это не значит, что они обязательно будут изъяты. Легковых транспортных средств точно в таких потребностях нет", - говорит народный депутат.

Информацию об имеющихся транспортных средствах у граждан ТЦК получит от органов, ведущих их учет (МВД, Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства).

Однако, несмотря на слова властей, что вероятность изъятия именно легковых авто довольно низкая, среди украинцев значительно вырос запрос о " перерегистрации авто ", в частности, через "Дію". Граждане все больше начали переоформлять авто на других членов семьи, к примеру.

Будут ли изымать авто у уклонистов

Принятый закон также предусматривает положения о наказании тех, кто уклоняется от мобилизации. Однако нормы об изъятии авто у уклонистов нет.

Их будут ограничивать в праве пользования собственным транспортным средством. Исключение - если вождение является источником дохода для человека, если человек имеет инвалидность I или II группы или имеет ребенка с такой инвалидностью

Что дальше будет происходить с изъятым авто

Транспортное средство запрещено отправлять в другой регион или за пределы Украины. То есть, если авто, к примеру, изъяли в Киевской области, его нельзя отправлять в Днепропетровскую область - и наоборот.

Также запрещено передавать права собственности на транспортное средство, сдавать его в долгосрочную аренду или использовать в качестве залога.

Вернуть транспортное средство владельцу должны в течение 30 дней после объявления демобилизации. Порядок компенсации убытков, причиненных транспортным средствам, должен определить Кабинет Министров.

Важно. Все изменения в закон вступят в силу через месяц после того, как президент подпишет этот закон.

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