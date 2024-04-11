Спрос на гибридные авто в Украине вырос на 60%: какие модели самые популярные

В 1 квартале 2024 года украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс гибридных легковых авто (HEV i PHEV) - это на 59% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

При этом доля новых авто в этом количестве составила 51%.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал Toyota RAV-4 (480 ед.). Далее следует Toyota Camry (221 ед.), замыкает топ-3 Nissan Qashqai (164 ед.).

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В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (255 шт.), также в топ-3 СһеѵгоІет Volt (138 ед.) и Toyota Prius (136 ед.).

Напомним:

В марте 2024 года автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) - по сравнению с мартом 2023 года спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

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Экономическая правда