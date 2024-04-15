Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

В Украине растет спрос на китайские электрокары: какие авто покупают украинцы

Понедельник, 15 апреля 2024, 09:21 - Анастасия Дячкина

В течение I квартала 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 75%.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Из общего количества легковых автомобилей: новых – почти 3 тыс ед. (+114%); б/у – около 1,2 тыс ед.(+21%).

Всего в первом квартале автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 85%.

Реклама:

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 2%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  • Volkswagen iD.4 – 750 ед.;
  • Honda eNS1 – 255 ед.;
  • BYD Song Plus – 227 ед.;
  • Nissan Ariya – 189 ед.;
  • Geely Atlas Pro - 164 ед.

Топ-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:

Реклама:
  • Volkswagen iD.4 – 350 ед.;
  • Nissan Ariya – 103 ед.;
  • Honda eNS1 – 99 ед.;
  • Toyota bZ4X – 70 ед.;
  • Volkswagen ID.6 - 48 ед.

Напомним:

В марте 2024 года автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) - по сравнению с мартом 2023 года спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

авто электромобиль Китай Укравтопром
Реклама:
Материалы по теме
Спрос на гибридные авто в Украине вырос на 60%: какие модели самые популярные 11 апреля 2024, 12:16
Бум экспорта электромобилей из Китая способствует росту спроса на корабли для перевозки авто 10 апреля 2024, 09:55
Европейские порты превратились в "автостоянки" из-за накопления китайских электромобилей – FT 9 апреля 2024, 11:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте