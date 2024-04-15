В Украине растет спрос на китайские электрокары: какие авто покупают украинцы

В течение I квартала 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 75%.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Из общего количества легковых автомобилей: новых – почти 3 тыс ед. (+114%); б/у – около 1,2 тыс ед.(+21%).

Всего в первом квартале автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 85%.

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В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 2%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen iD.4 – 750 ед.;

Honda eNS1 – 255 ед.;

BYD Song Plus – 227 ед.;

Nissan Ariya – 189 ед.;

Geely Atlas Pro - 164 ед.

Топ-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:

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Volkswagen iD.4 – 350 ед.;

Nissan Ariya – 103 ед.;

Honda eNS1 – 99 ед.;

Toyota bZ4X – 70 ед.;

Volkswagen ID.6 - 48 ед.

Напомним:

В марте 2024 года автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) - по сравнению с мартом 2023 года спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.