Товарооборот Украины в I квартале составил 26 миллиардов долларов: что ввозили и экспортировали больше всего

В первом квартале года товарооборот Украины составил 26 миллиардов долларов: в страну импортировали товаров на 16 млрд долл, а экспортировали - на 10 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

Отмечается, что налогооблагаемый импорт составил 13,8 млрд долл или 86% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта года составила 0,49 долл/кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай - 3 млрд долл;

Польша - 1,6 млрд долл;

Германия - 1,3 млрд долл.

Зато экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу - на 992 млн долл;

Испанию - на 813 млн долл;

Китай - на 789 млн долл.

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

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машины, оборудование и транспорт - 5,3 млрд долл;

продукция химической промышленности - 3 млрд долл;

топливно-энергетические материалы - 2 млрд долл.

В топ-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - 6,5 млрд долл

металлы и изделия из них - 1,1 млрд долл.

минеральные продукты - 924 млн долл.

За первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет было уплачено 94,4 млн грн.

Экономическая правда