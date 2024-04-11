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Товарооборот Украины в I квартале составил 26 миллиардов долларов: что ввозили и экспортировали больше всего

Четверг, 11 апреля 2024, 12:27 - Анастасия Жарикова

В первом квартале года товарооборот Украины составил 26 миллиардов долларов: в страну импортировали товаров на 16 млрд долл, а экспортировали - на 10 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

Отмечается, что налогооблагаемый импорт составил 13,8 млрд долл или 86% общих объемов импортируемых товаров. 

Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта года составила 0,49 долл/кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Больше всего импортировали товаров в Украину:

  • Китай - 3 млрд долл;
  • Польша - 1,6 млрд долл;
  • Германия - 1,3 млрд долл.

Зато экспортировали из Украины больше всего в:

  • Польшу - на 992 млн долл;
  • Испанию - на 813 млн долл;
  • Китай - на 789 млн долл.

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

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  • машины, оборудование и транспорт - 5,3 млрд долл;
  • продукция химической промышленности - 3 млрд долл;
  • топливно-энергетические материалы - 2 млрд долл.

В топ-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары - 6,5 млрд долл
  • металлы и изделия из них - 1,1 млрд долл.
  • минеральные продукты - 924 млн долл.

За первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет было уплачено 94,4 млн грн.

Экономическая правда

таможня экспорт импорт
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