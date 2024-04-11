Товарооборот Украины в I квартале составил 26 миллиардов долларов: что ввозили и экспортировали больше всего
В первом квартале года товарооборот Украины составил 26 миллиардов долларов: в страну импортировали товаров на 16 млрд долл, а экспортировали - на 10 млрд долл.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
Отмечается, что налогооблагаемый импорт составил 13,8 млрд долл или 86% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта года составила 0,49 долл/кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - 3 млрд долл;
- Польша - 1,6 млрд долл;
- Германия - 1,3 млрд долл.
Зато экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу - на 992 млн долл;
- Испанию - на 813 млн долл;
- Китай - на 789 млн долл.
В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - 5,3 млрд долл;
- продукция химической промышленности - 3 млрд долл;
- топливно-энергетические материалы - 2 млрд долл.
В топ-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - 6,5 млрд долл
- металлы и изделия из них - 1,1 млрд долл.
- минеральные продукты - 924 млн долл.
За первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет было уплачено 94,4 млн грн.
Экономическая правда