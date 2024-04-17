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"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

ПриватБанк до конца года определится с выходом на зарубежные рынки

Среда, 17 апреля 2024, 14:39 - Артур Крыжный

Крупнейший государственный банк Украины ПриватБанк оценивает целесообразность выхода на иностранные рынки, а окончательное решение сделает до конца года.

Об этом сказал председатель правления финучреждения Герхард Беш в интервью Forbes.

"Даже если это будет лишь условно Польша, которая достаточно близка во многих отношениях к Украине, это был бы очень большой проект", - сказал он. Другой вариант - попробовать выйти на рынок Германии, где больше всего украинских переселенцев.

Пока ПриватБанк оценивает целесообразность такого шага.

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"Что мы можем получить - это только репутация, когда мы сможем сказать: смотрите, мы теперь международные? Или мы действительно рассчитываем на экономическую выгоду? Окончательного ответа пока нет", - сказал Беш.

Определиться с этим вопросом СЕО ПриватБанка надеется до конца года. Банк хочет расширить группу клиентов, но это должно быть органично, отметил он.

Напомним:

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Верховный Суд 17 апреля рассмотрит кассационную жалобу ПриватБанка в деле по иску экс-жены бывшего совладельца банка Геннадия Боголюбова Елены Боголюбовой.

Приватбанк финансы
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