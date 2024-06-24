Курс валют на 24 июня: сколько стоят евро и доллар
Понедельник, 24 июня 2024, 11:35 -
На 24 июня Национальный банк снизил курс гривны к доллару на 7 копеек, евро подешевел существеннее - на 19 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 40,44 грн, евро - 43,23 грн (на 23 июня доллар - 40,51 грн, евро - 43,42 грн).
На 11:25 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,48 - 40,52 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 43,37- 43,41 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,40 - 40,85 грн (курс на 23 июня - 40,45 - 40,85 грн);
- Евро - 43,30 - 44,00 грн (курс на 23 июня - 43,40 - 44,00 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,25 - 40,85 грн;
- Райффайзен - 40,30 - 40,79 грн;
- ПУМБ - 40,40 - 40,90 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,81 грн за доллар, monobank - 40,80 грн.
Экономическая правда.
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