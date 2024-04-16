Ексдружина Боголюбова намагається відсудити у ПриватБанку понад 700 мільйонів

Верховний Суд 17 квітня розгляне касаційну скаргу ПриватБанку у справі за позовом ексдружини колишнього співвласника банку Геннадія Боголюбова Олени Боголюбової.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Зазначається, що позивачка з 2017 року намагається стягнути з держбанку понад 700 млн гривень, які були залучені у капітал банку під час процедури bail-in.

"Суди попередніх інстанцій частково задовольнили вимоги Боголюбової та постановили стягнути з державного ПриватБанку більше 700 млн гривень. Банк в серпні 2022 року подав касаційну скаргу до Верховного Суду, черговий розгляд якої і призначено на 17 квітня 2024 року.

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Раніше Верховний Суд в подібних справах за позовами інших повʼязаних з банком осіб задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та скасував незаконні судові рішення про стягнення залучених у процедурі бейл-ін коштів з банку", - йдеться у повідомленні.

"ПриватБанк розраховує на неупереджений розгляд справи Олени Боголюбової, який триває у Верховному Суді вже півтора роки, та ухвалення законного та справедливого рішення відповідно до усталеної судової практики у подібних спорах", - йдеться у позиції держбанку.

Нагадаємо:

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27 березня Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку і не дозволив компаніям, повʼязаним з родиною Суркісів, стягнути 350 млн доларів.

Економічна правда