ПриватБанк на семь часов остановит операции по картам и работу банкоматов

Государственный ПриватБанк объявил, что 22 июня будет проводить регламентные работы процессинга: операции с картами будут на паузе с полуночи до 7 утра.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"В ночь на 22 июня 2024 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными картами.

В период проведения работ 22 июня с 00:05 и до 07:00 часов утра, банк временно приостановит проведение операций с картами. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

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В банке объяснили, что обычно регламентные работы делают в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций.

Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами - советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - посоветовали в ПриватБанке.

Экономическая правда

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