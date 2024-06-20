В ПриватБанке заявили о начале кредитования энергогенерации по программе "5-7-9%"

ПриватБанк уже принимает заявки от корпоративных клиентов и малого и среднего бизнеса (МСБ) на финансирование строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок по государственной программе доступных кредитов "5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгений Заиграев, расширение правительством возможностей программы доступного кредитования бизнеса дает возможность корпоративным клиентам и представителям МСБ получить льготное финансирование на приобретение и установку оборудования энергогенерации.

Что в свою очередь позволит поддерживать и развивать производство в условиях дефицита энергии и активно развивать рынок малой распределенной генерации.

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Напомним:

18 июня 2024 года Кабинет Министров Украины расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Теперь за ее счет предприниматели смогут приобрести и установить электрогенерационные установки, работающие на газу.

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Полученные по программе кредитные средства клиенты банка смогут потратить на финансирование строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок. Максимальная сумма льготного кредита на соответствующие цели составляет до 150 млн гривен.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" также предусматривает возможность для бизнеса использовать кредитные средства на приобретение солнечных и ветровых электростанций, а также оборудования для накопления электрической энергии.

В свою очередь, Национальный банк заявил о кризисе государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и требует ее фундаментально изменить.