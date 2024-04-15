Правительство отменило специальные обязанности, возложенные на экспортеров электроэнергии
Кабмин признал утратившим силу постановление №775 об "экспортном ПСО" (возложение специальных обязанностей) на рынке электроэнергии.
Об этом говорится в документах, которые есть в распоряжении ЭП.
Специальная обязанность по экспорту электроэнергии требовала от экспортеров отдавать 80% своего дохода госпредприятию "Гарантированный покупатель", который направляет эти средства фактически на субсидирование тарифа для населения.
Согласно объяснению, которое описывается в документе, это решение поможет сбалансировать энергосистему страны и даст возможность энергетическим компаниям получить дополнительные средства для подготовки к следующему отопительному сезону.
Постановление об "экспортном ПСО" действовало с июля 2022 года, когда Украина впервые начала экспортировать электроэнергию на Запад.
Напомним:
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк допускает изменения в механизме обеспечения населения электроэнергией (ПСО). Сейчас до 1 мая 2024 года разницу между тарифами и рыночной ценой покрывают НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".