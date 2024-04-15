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Уряд скасував спеціальні обов'язки, покладені на експортерів електроенергії

Понеділок, 15 квітня 2024, 13:08 - Артур Крижний

Кабмін визнав такою, що втратила чинність, постанову №775 про "експортне ПСО" (покладання спеціальних обов'язків) на ринку електроенергії.

Про це йдеться у документах, які є у розпорядженні ЕП.

Спеціальний обов’язок з експорту електроенергії вимагав від експортерів віддавати 80% свого доходу держпідприємству "Гарантований покупець", який спрямовує ці кошти фактично на субсидування тарифу для населення.

Згідно з поясненням, яке описується в документі, це рішення допоможе збалансувати енергосистему країни та дасть можливість енергетичним компаніям отримати додаткові кошти для підготовки до наступного опалювального сезону. 

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Постанова про "експортне ПСО" діяла з липня 2022 року, коли Україна вперше почала експортувати електроенергію на Захід.

Нагадаємо:

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк допускає зміни в механізмі забезпечення населення електроенергією (ПСО). Наразі до 1 травня 2024 року різницю між тарифами та ринковою ціною покривають НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго".

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Кабмін електроенергія експорт
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