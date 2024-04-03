Зміни в ПСО: тарифи на електроенергію для населення можуть переглянути

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк допускає зміни в механізмі забезпечення населення електроенергією (ПСО). Наразі до 1 травня 2024 року різницю між тарифами та ринковою ціною покривають НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше", - заявив Тарасюк.

Він також зазначив, що ситуація у всіх енергокомпаній України дуже складна, передусім через російську агресію.

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"Усій енергосистемі складно. Я не знаю жодної компанії, якій зараз не складно", - наголосив глава енергорегулятора.

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Нагадаємо:

Після наймасштабнішої атаки Росії на українську енергоінфраструктуру 22 березня рішення щодо перегляду тарифів на електрику для населення чи заборони експорту електроенергії наразі не розглядається.