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Энергетики вывели в ремонт три энергоблока электростанций

Понедельник, 15 апреля 2024, 12:19 - Артур Крыжный

Три энергоблока на электростанциях вышли в плановые и аварийные ремонты. Энергетики призывают ограничить потребление вечером.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"На электростанциях выведены в плановые и аварийные ремонты три энергоблока. Вчера для поддержания сбалансированной работы энергосистемы с 08:40 до 17:40 ограничивалась работа объектов ВИЭ, по мощности до 1566 МВт в отдельные часы", — говорится в сообщении.

В то же время в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами.

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Напомним:

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня.

энергетика Укрэнерго ТЭС
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