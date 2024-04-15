У Харківський області застосовують графіки відключень електроенергії – Міненерго 

фото: міненерго

14 квітня через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ. Наразі енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

Також через технічні причини відключалось обладнання на високовольтній підстанції на Миколаївщині, внаслідок чого знеструмлювались побутові споживачі – їх заживили.

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Через відключення високовольтної повітряної лінії знеструмилась підстанція у Чернігівській області. Без електроенергії залишились побутові споживачі та промисловість. Усіх також вже заживили.

Крім цього вранці 15 квітня під час виконання робіт автомобіль бригади АТ "Чернігівобленерго" наїхав на вибуховий пристрій. Два електромонтери отримали поранення.

Нагадаємо:

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"Енергоатом" розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse на Хмельницькій АЕС. Вже закладено перший куб бетону енергоблока №5.