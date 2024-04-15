Енергетики вивели в ремонт три енергоблоки електростанцій

Три енергоблоки на електростанціях вийшли у планові та аварійні ремонти. Енергетики закликають обмежити споживання ввечері.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"На електростанціях виведено в планові та аварійні ремонти три енергоблоки. Вчора для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 08:40 до 17:40 обмежувалась робота об’єктів ВДЕ, по потужності до 1566 МВт в окремі години", - йдеться у повідомленні.

Водночас в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами.

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Нагадаємо:

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні.