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14 апреля из-за сетевых ограничений применяют графики отключений применяют в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня", - говорится в сообщении Минэнергетики.

Из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ.

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В Харьковской области без электроэнергии остаются 24 тысячи домохозяйств в 61 населенном пункте.

Напомним:

За 13 апреля из-за сетевых ограничений на линии энергопередач, применялись аварийные отключения электроэнергии в Харьковской области, а также на промышленных объектах в Кривом Роге.

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