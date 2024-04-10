Харьковская область получила более 700 генераторов различной мощности

Харьковская область получила от международных доноров 724 генератора различной мощности и энергетическое оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В отправленные грузы, в частности, вошли 9 мощных генераторов и 715 портативных бензиновых генераторов, а также провода, разъединители и другое энергетическое оборудование, необходимое для восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Всего на нужды харьковских энергетиков с начала полномасштабного вторжения было передано 922 генератора. Общий вес переданного энергетического оборудования - более 622 тонн.

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Напомним:

В результате российской атаки 22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, которая является крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.

На восстановление всего, что повредила Россия в Харькове, нужно более 10 миллиардов долларов.

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