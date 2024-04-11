В результате обстрела РФ была повреждена ТЭЦ, которая питала Харьков
В четверг утром, 11 апреля, российские оккупанты совершили очередной обстрел Харьковской области. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, которая питает Харьков, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
По словам мэра, несмотря на значительные разрушения, Харьков продолжает функционировать. В частности, восстановлена работа метрополитена и запущены троллейбусные и некоторые трамвайные маршруты.
Игорь Терехов подчеркнул, что городу сейчас очень нужна современная система ПВО.
"Без нее все, что мы восстанавливаем, будет снова атаковано врагом", - отметил мэр.
Напомним:
Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.
В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.
Потеря Трипольской ТЭС негативно отразится на энергобалансе страны. В пиковые часы суток Украина будет иметь меньше мощности для покрытия потребностей в потреблении электроэнергии.
НЭК "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00. В стране предусматривают незначительный дефицит электроэнергии в вечерний пик потребления из-за того, что генерация солнечных электростанций уменьшится.
В городе-спутнике Трипольской ТЭС введены графики аварийного отключения электричества и графики подачи воды. В то же время горсовет Украинки и все местные службы работают над устранением последствий ракетной атаки на станцию.