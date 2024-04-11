В результате обстрела РФ была повреждена ТЭЦ, которая питала Харьков

В четверг утром, 11 апреля, российские оккупанты совершили очередной обстрел Харьковской области. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, которая питает Харьков, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По словам мэра, несмотря на значительные разрушения, Харьков продолжает функционировать. В частности, восстановлена работа метрополитена и запущены троллейбусные и некоторые трамвайные маршруты.

Игорь Терехов подчеркнул, что городу сейчас очень нужна современная система ПВО.

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"Без нее все, что мы восстанавливаем, будет снова атаковано врагом", - отметил мэр.

Напомним:

Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.

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В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

Потеря Трипольской ТЭС негативно отразится на энергобалансе страны. В пиковые часы суток Украина будет иметь меньше мощности для покрытия потребностей в потреблении электроэнергии.

НЭК "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00. В стране предусматривают незначительный дефицит электроэнергии в вечерний пик потребления из-за того, что генерация солнечных электростанций уменьшится.

В городе-спутнике Трипольской ТЭС введены графики аварийного отключения электричества и графики подачи воды. В то же время горсовет Украинки и все местные службы работают над устранением последствий ракетной атаки на станцию.