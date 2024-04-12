Компания литовской Vičiūnai поставляла в Россию подсанкционные товары, в частности, для производства танков - СМИ

Расследователи литовского издания LRT обнаружили, что компания Plungės kooperatinė prekyba, входящая в группу Vičiūnai (владелец бренда Vici), более десяти раз перевозила в Россию товары, подпадающие под санкции.

Об этом говорится в материале LRT.

Plungė cooperative trade по меньшей мере 11 раз транспортировала в Россию товары, которые попали под санкции. Среди грузов были и товары, входящие в список первоочередных военных товаров, например, подшипники шведской компании SKF, которые используются Россией в производстве танков, и светочувствительные полупроводниковые устройства, электрические компоненты и другие товары, которые попали под санкции.

Кроме того, по данным источников LRT, Plungės kooperatinė prekyba была одной из компаний, в отношении которых Литва получила предупреждение от Еврокомиссии за экспорт в Россию. Литву предупредили о боевых товарах, вывезенных в третьи страны в январе-июле 2023 года.

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Тогда сообщалось о боевых товарах, которые перевозили в третьи страны, но обнаружили в России в первой половине 2023 года.

На сегодняшний день в России работают семь компаний, связанных с "Vičiūnai Group", а в Казахстане, который находится в таможенном союзе с Россией, работает торговая компания Vičiūnai-Kazakhstan.

Расследование LRT показывает, что эту компанию Vičiūnai Group также используют для экспорта в Россию - для поставки заводу Vičiūnai-Rus, расположенному в городе Советск Калининградской области, различного оборудования, деталей и этикеток.

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В Vičiūnai признают, что перевозили такой товар, но утверждают, что не знали о санкциях и обвиняют литовскую таможню.

"Запасные части, предназначенные для обслуживания пищевого оборудования, исторически закупаются в Литве и централизованно транспортируются на все заводы группы компаний Vičiūnai, поэтому этот технический экспорт продолжался и в Россию. Детали, предназначенные для поддержания работы оборудования для производства пищевых продуктов, обычно поставляются как полные узлы, поэтому ни мы, ни литовская таможня не знали о санкциях, наложенных на отдельные части узла. Как только нам сообщили, мы остановили процесс и начали внутреннее расследование", - говорится в письменном ответе компании.

Представитель литовской таможни А.Адоменас в свою очередь заявил, что знать о санкциях является ответственностью самих компаний.

По его толкованию, литовская таможня могла пропускать груз с товарами, попавшими под санкции, только если товары были вывезены в Россию с помощью третьих стран.

Имеющиеся данные свидетельствуют, что с начала войны Plungės kooperatinė prekyba экспортировала в Россию товаров на общую сумму более 5 млн евро. Как указано в декларациях, в основном это запчасти к ввезенной ранее технике. С начала войны компания группы Vičiūnai экспортировала из Литвы в Россию почти 1300 таких деталей.

В частности, товары всемирно известных производителей, таких как Siemens, Multivac, Festo, Motovario, Schneider Electric и др. детали.

Напоминаем:

Ранее стало известно, что литовская Viciunai Group, которая выпускает крабовые палочки Vici, готовится расстаться с российским бизнесом: компания заявила, что получила согласие властей РФ на продажу завода мощностью более 120 тыс тонн в год.