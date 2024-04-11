НАБУ и САП разоблачили хищение 160 миллионов, выделенных на восстановление инфраструктуры на Харьковщине

Правоохранители на Харьковщине разоблачили 7 человек, которые завладели 160 миллионами гривен, выделенными на восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ разоблачили организованную группу и сообщили о подозрении 7 лицам, причастным к завладению средствами, в том числе международных партнеров Украины, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры г. Харькова.

Подозрения объявили:

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руководителю организованной группы;

двум работникам КП "Харьковские тепловые сети";

четырем лицам, подконтрольные лидеру организованной группы.

Следствие установило, что начиная с апреля 2022 года, организатор группы, один из влиятельных бизнесменов, в сговоре со служебными лицами коминального предприятия, среди которых первый заместитель гендиректора предприятия, и рядом подконтрольных физических лиц совместно завладели денежными средствами КМ и Международного банка реконструкции и развития, которые предназначались для восстановления и развития городской инфраструктуры Харьковщины.

Для этого соучастники добились заключения с подконтрольными компаниями прямых договоров на поставку в КП "Харьковские тепловые сети" трубной продукции, окон и технической соли.

В САП отметили, что участники сделки не побрезговали воспользоваться условиями военного положения, как поводом не проводить открытые торги.

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В дальнейшем подконтрольный "победитель" закупок через ряд фирм-посредников обеспечивал приобретение продукции непосредственно у производителя и перепродавал коммунальному предприятию по значительно завышенным ценам.

В результате осуществления таких закупок коммунальное предприятие понесло убытки на сумму 159,5 млн грн, которой участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Экономическая правда