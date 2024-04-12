Компанія литовської Vičiūnai постачала до Росії підсанкційні товари, зокрема, для виробництва танків - ЗМІ

Розслідувачі литовського видання LRT виявили, що компанія Plungės kooperatinė prekyba, що входить до групи Vičiūnai (власник бренду Vici), більше десяти разів перевозила до Росії товари, які підпадають під санкції.

Про це йдеться в матеріалі LRT.

Plungė cooperative trade щонайменше 11 разів транспортувала до Росії товари, які потрапили під санкції. Серед вантажів були й товари, що входять до списку першочергових військових товарів, наприклад, підшипники шведської компанії SKF, які використовуються Росією у виробництві танків, та світлочутливі напівпровідникові пристрої, електричні компоненти та інші товари, які потрапили під санкції.

Крім того, за даними джерел LRT, Plungės kooperatinė prekyba була однією з компаній, щодо яких Литва отримала попередження від Єврокомісії за експорт до Росії. Литву попередили про бойові товари, вивезені до третіх країн у січні-липні 2023 року.

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Тоді повідомлялося про бойові товари, які перевозили до третіх країн, але виявили в Росії в першій половині 2023 року.

На сьогоднішній день в Росії працюють сім компаній, пов'язаних з "Vičiūnai Group", а в Казахстані, який знаходиться в митному союзі з Росією, працює торгова компанія Vičiūnai-Kazakhstan.

Розслідування LRT показує, що цю компанію Vičiūnai Group також використовують для експорту в Росію – для постачання заводу Vičiūnai-Rus, розташованому в місті Совєтськ Калінінградської області, різного обладнання, деталей і етикеток.

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У Vičiūnai визнають, що перевозили такий товар, але стверджують, що не знали про санкції та звинувачують литовську митницю.

"Запасні частини, призначені для обслуговування харчового обладнання, історично закуповуються в Литві і централізовано транспортуються на всі заводи групи компаній Vičiūnai, тому цей технічний експорт продовжувався і в Росію. Деталі, призначені для підтримки роботи обладнання для виробництва харчових продуктів, зазвичай постачаються як повні вузли, тому ні ми, ні литовська митниця не знали про санкції, накладені на окремі частини вузла. Як тільки нас повідомили, ми зупинили процес і розпочали внутрішнє розслідування", — йдеться у письмовій відповіді компанії.

Представник литовської митниці А.Адоменас у свою чергу заявив, що знати про санкції є відповідальністю самих компаній.

За його тлумаченням, литовська митниця могла пропускати вантаж з товарами, що потрапили під санкції, лише якщо товари були вивезені до Росії за допомогою третіх країн.

Наявні дані свідчать, що з початку війни Plungės kooperatinė prekyba експортувала до Росії товарів на загальну суму понад 5 млн євро. Як зазначено в деклараціях, в основному це запчастини до ввезеної раніше техніки. З початку війни компанія групи Vičiūnai експортувала з Литви до Росії майже 1300 таких деталей.

Зокрема, товари всесвітньо відомих виробників, таких як Siemens, Multivac, Festo, Motovario, Schneider Electric та ін. деталі.

Нагадуємо:

Раніше стало відомо, що литовська Viciunai Group, яка випускає крабові палички Vici, готується розлучитися з російським бізнесом: компанія заявила, що отримала згоду влади РФ на продаж заводу потужністю понад 120 тис тонн на рік.