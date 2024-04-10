Сэм Альтман стал долларовым миллиардером – не благодаря OpenAI

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Гендиректор и сооснователь OpenAI Сэм Альтман не имеет доли в этой компании, но ставки на стартапы, такие как Reddit, Stripe и Helion, все равно сделали его долларовым миллиардером.

Об этом пишет Forbes USA.

По данным издания, Альтман хранит активы, которые не очень изучены.

В своем расследовании журналисты Forbes USA проанализировали более жесяти регуляторных документов и пообщались с более чем десятью людьми, знакомыми с инвестициями Альтмана, чтобы получить наиболее тщательную оценку его состояния. Издание сделало вывод, что состояние Альтмана уже превысило 1 млрд долларов.

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Forbes USA выяснил, что предприниматель, который ранее был президентом бизнес-инкубатора для стартапов Y Combinator, в частности, инвестировал в Reddit, который недавно вышел на IPO, и в финтех-единорога Stripe, который оценивается в 65 млрд долларов.

Также Альтман инвестировал в новые проекты - в частности, компанию по ядерной энергетике Helion и стартап Retro Biosciences, основная цель которого - увеличить продолжительность жизни человека на 10 лет.

По оценкам издания, доля Альтмана в фондах, через которые он сделал некоторые из этих инвестиций, включая Hydrazine Capital и Apollo Projects, составляет 145 млн долл. А крупные чеки, выписанные на Helion и Retro, составляют еще 555 млн долл.

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"Остальное состояние Альтмана происходит от долей в фондах Y Combinator, недвижимости в Калифорнии и на Гавайях стоимостью около 90 млн", - пишет издание.

Кроме этого, по данным журналистов, соучредитель OpenAI имеет коллекцию технологических артефактов, в которой есть реактивные двигатели и мечи бронзового века.

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Экономическая правда