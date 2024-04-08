Литовський виробник крабових паличок Vici вирішив продати російський бізнес – ЗМІ

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Литовська Viciunai Group, яка випускає крабові палички Vici, готується розлучитися з російським бізнесом: компанія заявила, що отримала згоду влади РФ на продаж заводу потужністю понад 120 тис тонн на рік.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на звіт ТОВ "Вічюнай-русь".

Зазначається, що у межах угоди права вимог за договорами позики і боргу на загальну суму 29,4 млн дол і 1,86 млн євро перейдуть російській УК "Группа Океан".

Зміна власника запланована на "найближчий час", йдеться у звіті "Вічюнай-Русь". Viciunai Group оголосила про плани продати бізнес у Росії ще навесні 2022 року. Власники групи були проти продажу російського активу, але були змушені "піти на угоду з політичних причин", заявили джерела видання на ринку.

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У "Вічюнай-Русь", Viciunai Group і КК "Група Океан" на запит видання не відповіли. У Мінфіні РФ, який курирує роботу спецкомісії, умови угод не розголошують.

"Вічюнай-Русь" виробляє крабові палички, імітацію крабового м'яса, креветки і напівфабрикати на заводі в Совєтську. Виручка компанії 2023 року зросла на 11,2%, до 18,2 млрд рублів, чистий прибуток склав 1,26 млрд рублів.

Виконавчий директор Асоціації виробничих і торговельних підприємств рибного ринку Олександр Фомін розповів виданню, що внаслідок угоди складнощів із сировиною у "Вічюнай-Русь" не буде, зазначивши, що видобувачі минтая продовжують нарощувати поставки продукції на внутрішній ринок.

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Якщо права на бренд Vici не увійдуть в угоду, то новому власнику доведеться інвестувати в маркетинг, додав керуючий партнер Agro & Food Communications Ілля Березнюк.

Нагадаємо:

У квітні 2022 року Viciunai Group заявляла, що піде з Росії протягом трьох-чотирьох місяців.

У січні 2024 року Viciunai Group була внесена до переліку міжнародних спонсорів війни від НАЗК.

Компанія є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів.

Зокрема, Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті, вона також є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та РФ.

Економічна правда