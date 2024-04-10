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Німеччина передає Україні близько 400 генераторів на тлі російських атак

Середа, 10 квітня 2024, 18:26 - Європейська правда

Уряд Німеччини постачає близько 400 генераторів Україні на тлі російських ударів по електростанціях.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє посольство Німеччини в Україні у Twitter (X).

"Нещодавні російські авіаудари зруйнували та пошкодили електростанції в Україні. Мільйони людей, особливо в Сумах та Харкові, залишилися тимчасово без електрики. Уряд Німеччини постачає близько 400 генераторів, аби зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією", – йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз надіслав екстрену допомогу Україні у вигляді 167 генераторів після російських атак на її енергетичну інфраструктуру.

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Раніше повідомляли, що данський уряд виділив 40 млн данських крон (понад 5 млн євро) на відновлення української енергетичної системи після масованих російських атак на інфраструктуру.

Минулого тижня стало відомо, що Литва передасть Україні обладнання для теплових електростанцій.

Європейська правда.

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Німеччина енергетика
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