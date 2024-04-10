Німеччина передає Україні близько 400 генераторів на тлі російських атак
Уряд Німеччини постачає близько 400 генераторів Україні на тлі російських ударів по електростанціях.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє посольство Німеччини в Україні у Twitter (X).
"Нещодавні російські авіаудари зруйнували та пошкодили електростанції в Україні. Мільйони людей, особливо в Сумах та Харкові, залишилися тимчасово без електрики. Уряд Німеччини постачає близько 400 генераторів, аби зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією", – йдеться у повідомленні.
Напередодні стало відомо, що Євросоюз надіслав екстрену допомогу Україні у вигляді 167 генераторів після російських атак на її енергетичну інфраструктуру.
Раніше повідомляли, що данський уряд виділив 40 млн данських крон (понад 5 млн євро) на відновлення української енергетичної системи після масованих російських атак на інфраструктуру.
Минулого тижня стало відомо, що Литва передасть Україні обладнання для теплових електростанцій.