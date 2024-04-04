Немецкие компании помогают РФ со строительством в оккупированном Мариуполе - СМИ

Немецкий телеканал ARD провел расследование, которое выявило, что немецкие компании помогают оккупационному режиму России в строительстве в оккупированном Мариуполе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Журналисты получили свидетельства и доказательства в виде фотографий и видео, что компании Knauf и WKB Systems строят объекты в приазовском городе.

В частности, в их распоряжении оказались фотографии строительной площадки с мешками Knauf, официальный дилер которой публично рекламирует, что он построил проект жилого дома из своих строительных материалов по поручению Министерства обороны России.

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Knauf является лидером в производстве гипса и уже давно имеет бизнес в России. Основатель компании Николаус Кнауф более двух десятилетий был почетным консулом РФ.

Он сохранил эту должность даже после незаконной аннексии Россией Крыма, а в 2018 году все еще называл дальнейшие санкции против РФ "ужасными". По его словам, в России все еще работает 4 тысячи сотрудников Knauf, а компания генерирует миллиардные прибыли.

Кроме того, расследователи обнаружили на многочисленных строительных площадках бетонные блоки, завернутые в зеленую пленку, на которой есть надпись WKB Systems GmbH. Компания, среди прочего, оборудует заводы по производству бетонных блоков.

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Основным акционером компании является российский олигарх Виктор Бударин, который использовал свою немецкую компанию как поставщика для строительной отрасли в России. Против него не введены санкции.

Таможенные данные, с которыми ознакомились журналисты, показывают, что WKB Systems в течение нескольких лет поставляла целые установки для заводов по производству газобетонных блоков одной из российских компаний Бударина – очевидно, той самой, чью продукцию РФ использует в Мариуполе.

Ранее журналист общественного вещателя Германии ZDF Армин Кёрпер, возглавляющий московское бюро телеканала, снял репортаж с искаженной картиной о жизни в оккупированном Россией Мариуполе.

Перед этим на сюжет отреагировал посол Украины в Германии Алексей Макеев, добавив, что материал вызвал резко негативную реакцию и среди многих знакомых немецких экспертов и журналистов, в том числе коллег Кёрпера с ZDF.

По его словам, украинское посольство сразу связалось с редакцией и там признали ошибку и заверили в уважении к территориальной целостности Украины.

Европейская правда