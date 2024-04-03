В немецком порту задержали российское судно с ядерным топливом для АЭС США

В морском порту Ростока (Германия) в течение трех недель стоит судно "Атлантик Навигатор ІІ", на борту которого нашли обогащенный уран.

Об этом пишет издание Norddeutsche Neueste Nachrichten, передает liga.net.

Отмечается, что обогащенный уран предназначался для атомных электростанций США. Судну запретили покидать порт из-за нарушения санкций Евросоюза.

Оно вышло из Санкт-Петербурга и не должно было заходить в немецкий порт. Но на судне отказал двигатель, из-за которого оно было вынуждено стать на ремонт в Ростоке.

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Таможня обнаружила товары, которые попали под санкции ЕС, и запретила судну продолжать путь.

Также "Атлантик Навигатор II" перевозил березовую древесину. Таможня установила, что древесина поступает с заводов российского олигарха, включенного в санкционный список ЕС.

Компания-владелец российского судна подала протест на постановление о задержании, но его не удовлетворили.

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Напоминаем:

В феврале судно NS Leader, которое принадлежит непосредственно РФ, направлялось в Балтийское море, но было вынуждено развернуться после сообщения о введенных санкциях.