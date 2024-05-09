Джон Тернус является наиболее вероятным преемником Тима Кука во главе Apple – Bloomberg

Джон Тернус Bloomberg

Следующим CEO корпорации Apple, вероятно, станет Джон Тернус, который сейчас руководит отделом разработки аппаратного обеспечения.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что такой выбор может устроить не всех высокопоставленных сотрудников.

В конце 2023 года нынешний руководитель Apple Тим Кук дал 45-минутное интервью британской певице Дуа Липи, в котором признался, что готовит себе преемника на этом посту, хотя на пенсию пока не собирается.

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При этом собеседники Bloomberg, близкие к Куку, предполагают, что он будет оставаться еще минимум три года, после чего, по их мнению, откроет благотворительный фонд за счет полученных им в Apple накоплений.

Сообщается, что в корпорации ведутся дискуссии относительно вероятных кандидатов на должность Кука. Если бы он покинул Apple еще несколько лет назад, его с большой вероятностью заменил бы операционный директор компании Джефф Уильямс, рассказали источники Bloomberg, знакомые с внутренними делами.

Как и Кука, Уильямса в компании называли настоящим прагматиком и управленцем в отличие от визионера Стива Джобса. Однако в этом году Уильямсу исполнится 61 год. Он всего на два года моложе 63-летнего Кука, а совет директоров Apple, вероятно, хотел бы, чтобы новый глава компании занимал эту должность не менее десяти лет.

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Если Кук действительно не планирует уходить в ближайшие три года, его преемником, вероятнее всего, станет руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус. Сейчас ему 49 лет, в Apple он проработал более 20 из них, пишет Bloomberg.

Собеседники Bloomberg заверили, что Тернус заслужил признание со стороны Кука, Уильямса и других руководителей, обладает управленческими качествами, а Apple все чаще делает Тернуса "лицом" своих новых продуктов (он был, в частности, в авангарде анонса iPad 7).

Но, с другой стороны, - Тернус не участвовал в разработке многих крупных проектов Apple за последние годы, избегает смелых технологических решений и не делает "ставку на будущее", из-за чего некоторые топовые инженеры не проявляют к нему уважения, отметили источники.

Экономическая правда